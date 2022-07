El actor Antonio Ibáñez ha muerto a los 34 años. "He luchado con todas mis fuerzas pero no he conseguido ganar esta batalla", ha dejado escrito en su propia cuenta de Instagram en un mensaje que se ha publicado tras su fallecimiento.

Ibáñez había participado en series de televisión como 'Aída', 'La que se avecina' o 'El Ministerio del Tiempo', según informa el portal especializado en televisión FórmulaTV. Además, Antonio Ibáñez fue concursante de 'The Dancer' el programa de baile que Televisión Española emitió recientemente. Antonio Ibáñez ha muerto como consecuencia del cáncer que sufría, según el mismo explicó hace ahora un año. En su cuenta de Instagram se ha publicado un mensaje póstumo acompañado de imágenes en blanco y negro y otras del artista pintando cuadros. "Tenia muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa", escribió Ibáñez en su despedida, publicada hoy. El anuncio de la muerte de Antonio Ibáñez ha provocado una oleada de muestras de cariño entre compañeros de la profesión. El actor Nacho Guerreros, que intrerpreta a Coque en la serie ambientada en Montepinar, mostrado su "rabia" en Instagram. "Parece que los malos no se van nunca y tú te vas muy pronto, ¡qué injusto!", ha publicado. Mario de la Rosa, conocido por ser el agente Suárez en 'La Casa de Papel' ha escrito: "Me quedo con tu acento, tus escenas, tus bailes, tu sonrisa, tu generosidad, tu humildad, tu arte, tu luz… Celebro haber compartido contigo esa parte del camino" y se ha despedido deseando a Ibáñez un "buen viaje, querido". View this post on Instagram A post shared by Antonio Ibáñez (@antonibanez) El actor y cantante Christian Sánchez ha mostrado un corazón roto, mientras que la modelo española Pino Montesdeoca no daba crédito a la noticia.