El regreso de Kiko Matamoros tras su paso por 'Supervivientes' ha estado marcado por los enfrentamientos con sus compañeros de 'Sálvame'. El colaborador parecer estar muy disgustado con la defensa que le hicieron sus compañeros y así se lo ha hecho saber uno a uno.

Después de sentarse en el 'Deluxe' y poner las cartas sobre la mesa, este lunes le tocó el turno de enfrentarse a las críticas de Lydia Lozano, Laura Fa o María Patiño. Con esta última vivió el enfrentamiento más desagradable. "Ahora hablas mucho, estás muy activo, me hubiera gustado verte así en 'Supervivientes', pero es más fácil atacar siempre a los mismos", espetaba la presentadora de 'Socialité'.

Pero el momento de mayor tensión llegó cuando la periodista sacó a la luz un encontronazo que tuvo con Marta López Álamo, la novia del colaborador.

"Yo un día comenté que Kiko Matamoros y el resto de concursantes se merecen llegar a la final. Ella me espetó por lo bajo 'para ti, Kiko no'. En ese momento le dije 'basta, yo soy más directa que tú, si quiero decir algo lo digo'. Después de eso, al terminar al programa, se acercó a la dirección para decirle que la estaba machando, que me iba a denunciar por acoso".

"Ella interpreta que te encaras y que le chillas... pero, evidentemente, eso no es acoso", se limitaba a valorar Matamoros, echando un capote a su pareja. "Yo si levanté la voz te pido perdón, pero me da rabia que lo malinterpretases de ese modo", concluía mirando a cámara, dirigiéndose directamente a López Álamo.