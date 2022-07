Anabel Pantoja y Yulen Pereira ya no esconden su amor. La pareja de 'Supervivientes' grita a los cuatro vientos lo mucho que se quiere y a la sobrina de Isabel Pantoja parece que, en alguna que otra ocasión, se le olvida que en España todavía está casada.

Aunque era evidente que su relación con Omar Sánchez estaba más que terminada, Anabel ha aprovechado el último programa de 'Supervivientes: conexión Honduras' para "dar carpetazo" a su todavía marido. Fue cuando Ion Aramendi le enseñó a la sobrina de Isabel Pantoja unas imágenes donde aparecía Yulen hablando de 'El negro'.

"La cosa ha salido así y claro que a mí no me gusta hacer daño a nadie pero yo entré aquí como entré, no tengo que estar tampoco justificándome de nada. Sí que cambiaría cosas, pero mis sentimientos por Yulen iban a estar seguro porque mira lo que me ha pasado, que estoy ahora mismo muy pillada. Yo no cambiaría lo que tengo con él", aseguraba la colaborada de 'Sálvame'.

Anabel ha confesado que espera que pueda hablar fuera y aunque respetará la decisión que tome a ella le "que estuviese en mi vida de alguna manera, pero si no pues nada."

Durante es su estancia con Marta Peñate, Yulen habló del marido de su novia. Mientras convivían juntos como parásitos, la canaria le preguntó si le daba pena Omar, algo que el esgrimista contestó de manera muy directa: "A mí Omar ni me va ni me viene. Es un tema que no tiene nada que ver conmigo. Me da pena Anabel igual que me da pena de mí", declaró. A su vez, confesó que le hubiera gustado que la relación hubiera comenzado fuera, pero que las cosas han surgido así: "Es una cosa que realmente era entre ella y yo, no era entre ella, yo y toda España", terminó diciendo.