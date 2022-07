El último programa de 'Supervivientes: conexión Honduras' ha destapado un auténtico bombazo. Mariana Rodríguez ha hablado sobre su paso por el concurso y se ha sincerado como nunca sobre algunos momentos de su paso por Honduras que tiene como protagonista a Yulen Pereira.

La venezolana ha hecho una revelación inédita que poco o nada va a gustar a Anabel Pantoja cuando salga del concurso. Ha confesado cuál era la relación que tuvo con Yulen durante las sus primeras semanas de convivencia. "Cuando vivimos juntos la primera semana, dormimos juntos y me encontré una mano", ha afirmado. Ion Aramendi, muy sorprendido por sus palabras, ha tratado de buscarle una explicación. "Puede ser un gesto involuntario que alguien que duerme a tu lado" apuntó el presentador.

Pero ella ha negado que fuese casual o involuntario. "Llegue a sentir que había algo, sentí que yo le gustaba", se ha atrevido a asegurar al mismo tiempo que ha apuntado que Anabel Pantoja se mostraba "siempre supercelosa de mí".

"Yo lo vi que le gustaba coquetear, que le atraía, eso lo sentí y Anabel siempre estaba alrededor y se ponía muy celosa", ha concluido; no sin antes asegurar que Yulen no es una persona insulsa ni fría. "No es frío, es frío con Anabel Pantoja", ha insinuado Mariana Rodríguez.