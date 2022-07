Kiko Matamoros ha sido el último expulsado de 'Supervivientes'. El pasado domingo la audiencia decidió poner fin a su concurso dejando a Marta Peñate en 'Playa Parásito. El colaborador regresará a España después de más de 2 meses de concurso.

En 'Sálvame' han querido analizar los motivos que se pueden esconder detrás de esta expulsión y la opinión de Rafa Mora no ha dejado a nadie indiferente. "Voy a decir una cosa que sé que a más de uno y a más de una le va a escocer. Belén Esteban se quejó de cuando estuvo en 'GH VIP', pero creo que es la primera vez que una persona recibe el peor trato en la historia de la televisión. No hay nadie al que se le haya tratado peor" aseguró el colaborador.

"Ya lo habéis conseguido, ya lo han echado. Lo habéis echado. No me gustaría decir todo lo que opino por Kiko. Hablo de la línea editorial de este programa. Algo generalizado. No quiero seguir hablando",

unas palabras con las que ha dado a entender supuestas órdenes a los tertulianos por parte de la dirección con el objetivo de tirar por tierra el concurso de Kiko.

"He sido una de las personas más valientes de las que ha pasado por este plató a la hora de focalizar dónde ha estado el problema de su expulsión. La línea editorial de este programa ha conseguido que haya sido expulsado. No voy a volver a hablar de este tema. Yo tengo el valor de reconocerlo. Si me tengo ir de aquí lo haré con la cabeza muy alta" sentenció.

En ese instante el programa se fue a publicidad y al regreso Terelu Campos hacía mención a la desaparición de Rafa Mora del plató. "Después de los comentarios que hemos escuchado no lo vemos aquí sentado. Algo ha pasado con él".

Al cabo de una hora, el colaborador reapareció por sorpresa y tirando de ironía. "Me han explicado un par de cosas y me han puesto un par de vídeos que yo no había podido ver. Una cosa es que yo recule con el programa y diga que me he equivocado, pero no digáis que digo tonterías. Que recule con los de arriba vale, pero..." terminaba diciendo.