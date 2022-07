'Supervivientes' afronta la recta final del concurso. Los concursantes están viviendo las últimas semanas en Honduras y a pesar de que las fuerzas ya flaquean, cada expulsión se convierte en un auténtico drama. En la gala del pasado jueves, Yulen, Anabel y Ana Luque se enfrentaban en una dura nominación.

Finalmente la audiencia decidió que fuera el esgrimista el que tuviera que abandonar la Palapa, separando a la pareja del concurso. Anabel y Yulen tuvieron que despedirse rodeados de palabras románticas y mucho llanto.

"El mayor regalo de esta edición es esta gritona, caprichosa y mandona. Sé que va a llegar muy lejos. Te quiero" le decía Yulen visiblemente emocionado, después de fundirse en un apasionado beso.

"Le prometí que no iba a llorar, no puedo aguantar. Se lo prometí. Llevo dos días enfrentándome. Esto es duro y sin él se me va a hacer cuesta arriba" apuntaba la colaboradora de 'Sálvame', muy afectada por la marcha de su pareja. "Estoy preparada para lo que opinen, para lo que digan y para lo que pase" le aseguraba Anabel, haciendo referencia a todo lo que se puede estar comentando en el exterior sobre su nueva relación.

Yulen abandonó la Palapa pero su expulsión todavía no ha sido definitiva. El esgrimista tendrá que batirse en un nuevo duelo con Marta Peñate. El próximo domingo uno de los dos abandonará finalmente el concurso y el otro vivirá la esperada unificación.