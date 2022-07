'Sálvame' vivió ayer un momento histórico para la televisión. El programa contó con la visita de los aspirantes a Mr. Gay España que pusieron a prueba a Jorge Javier, que tenía que adivinar la profesión de cada uno de ellos en base a las pistas físicas que llevaba.

Mientras el presentador y los aspirantes se conocían en los exteriores de Telecinco, Jorge Javier aprovechó el momento para hacerle una inesperada encerrona a Fidel Albiac. El marido de Rocío Carrasco acompañaba a su mujer para la Gala Drag del 'Sálvame MediaFest' cuando fue abordado por el catalán.

"Fidel ven un momento. Tu por el público que tiene la Jurado verías muchos maricones en sus conciertos", le decía el presentador. "¿Dentro o fuera?", le preguntaba él. "Bueno dentro y fuera", le matizaba Jorge.

En ese momento Jorge Javier aprovechó la ocasión para pedirle ayuda en su decisión. "Yo creo que ya me gusta uno", apuntaba mientras Fidel reconocía que sabía quien era. "Acércate que no muerden. Que te estás quedando embobado", le soltaba el conductor. "Canarias o Valencia", se atrevía a opinar Fidel sobre sus favoritos. "Madre mía como me conoces" le respondía.

"¿Pero estás sintiendo algo? ¿Te sientes extraña?", le decía con sorna Jorge Javier. "Estaba eligiendo que son 30", contestaba entonces Fidel mientras Jorge Javier reprendía a sus colaboradores por no decir de hablar. "¡Qué estamos en directo!" les dijo dejando en shock a Fidel. "¿Ah, qué estamos en directo?" preguntó sorprendido.

"Les estás mirando como si no hubieras visto a un hombre en bañador nunca", apuntaba Jorge antes de que Fidel desapareciera.