'Sálvame MediaFest' sigue explotando su éxito en la noche de los miércoles. Esta semana a celebrado su 'Gala Drag' en la que algunos de los colaboradores del programa se metieron en el papel de una Drag queen, con espectaculares actuaciones y vestuarios.

La sorpresa llegó con la participación de Canales Rivera. Después de varios meses sin dar señales tras abandonar el programa, el torero se ha animado a intervenir en la gala. Aunque al principio tenía reticencias iniciales, por no sentirse "identificado en absoluto" con esta cultura en su día a día, todo ha cambiado en cuanto se ha subido a las plataformas para meterse en el personaje de Pepi Antonia Anales.

Asesorado por Drag Liak, que durante los ensayos ha afirmado que su alumno estaba "muy negado", se metió en el papel y protagonizó todo un espectáculo al ritmo 'Barbie Girl' (Aqua) y 'Boys, Boys, Boys' (Sabrina Salerno).

Un show que dejó sin palabras a los miembro del jurado. "Estoy muerta, por favor. Se me ha quedado el marcapasos... No puedo, no puedo. Fíjate dónde has llegado, de llevar unas manoletinas a unos zancos. Eso sí, tú siempre de luces", ha comentado Maestro Joao haciendo referencia a su profesión.

Un realidad que no han querido dejar pasar otros miembros del jurado. Samantha Hudson fue un poco más dura con el torero. "Me parece una tarea muy difícil ir así vestida y lucir tan hombre heterosexual. Caminabas un poco como María Patiño, creía que te ibas a caer. ¿Qué te resulta más complicado, matar a un toro o subirte a unas plataformas?". Una pregunta que le dejó completamente descolocado pero de la que intentó airoso: "La verdad es que me sabe raro... Bueno, la pregunta prefiero obviarla, pero me he divertido muchísimo".