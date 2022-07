El Chupinazo de las fiestas de San Fermín en Pamplona nos ha dejado un reencuentro televisivo después de varios años. Como en los orígenes del formato de laSexta, Antonio García Ferreras ha vuelto a conectar en directo este miércoles con Cristina Pardo, desplazada hasta Pamplona con motivo del inicio de las fiestas pamplonesas, cumpliendo así otra histórica tradición en 'Al rojo vivo'

"Otra de las personas que lo vive de una manera especial. Es una fiesta mundial. Cristina Pardo. Todo listo. El almuercico, ¿sí o no?", dijo Antonio García Ferreras antes de dar paso a la presentadora de 'Más vale tarde', que respondió directamente a la pregunto: "Noto que me hago mayor porque cuando era más joven me iba a almorzar y luego venía aquí a hacer la retransmisión contigo, pero este año no me he atrevido. Tengo que admitir me he tomado una cerveza con el equipo. De hecho, me he asustado cuando has dicho que hay persona que lo viven con especial sensibilidad porque nunca pensé que te oiría hablar de mí empleando la palabra sensibilidad".

Durante dicha conexión, Cristina Pardo entrevistó a Enrique Maya, actual alcalde de Pamplona, que manifestó encontrarse algo nervioso: "Hace tres años que tuvo lugar el último chupinazo y yo, que me considero tranquilo, lo tengo que reconocer. Tengo en un nudo en el estómago de que por fin ha llegado (el momento)".

"Encantado de que este en tu tierra. Muchas gracias", le dijo el regidor del ayuntamiento pamplonés a Cristina Pardo, que le respondió que debía darle las gracias a Antonio García Ferreras: "Eso se lo debemos a él". "De nada. Si es que hoy todos somos de Pamplona", aseguró el presentador de 'Al rojo vivo' desde el plató.