En la tarde de ayer Telecinco estrenó 'Sálvame Sandía', el programa encargado de sustituir a 'Ya son las ocho' durante el verano. Un espacio conducido por Carlos Sobera en el que el recorrerá las playas españolas para dar voz a los espectadores del programa y que la audiencia diga lo que piensa de 'Sálvame' y de sus colaboradores a la cara.

El periodista hizo su primera parada en Benidorm e incluso antes de que empezará, Terelu Campos se llevó el primer zasca. La hija de María Teresa Campos fue la encargada de presentar 'Sálvame' ante la ausencia de Adela y Jorge Javier por covid. En el cebo de la nueva sección una espectadora se ha despachado a gusto con la presentadora.

Carlos Lozano conectaba con el plató mientras buscaba a gente para participar en 'Sálvame Sandía' y les preguntaba que pensaban del programa y de sus colaboradores. Una de las primeras participantes dejó a todos planchados con lo que dijo de Terelu Campos.

"Tienes que ser menos prepotente", espetaba la mujer. "¿Pero quién?", le preguntaba Carlos Lozano. "Terelu", contestaba la mujer sin reparo mientras Terelu Campos empezaba a reír. "Es que a veces es muy prepotente la tía".

Unas palabras que no le hicieron demasiada gracia a la presentadora ya que no dudó en responderle. "Pero que con el calor que hace se puede ir a dar un bañito" le espetaba. Un comentario que lejos de dejar callada a la espectadora respondía tajante. "Me voy a dar un bañito, pero tu también te lo podrías dar", respondía.

Pero Terelu Campos no fue la única en recibir sus ataques. La mujer también tacho de "prepotente" a Carmen Alcayde mientras dejaba claro quién es su colaborador preferido. "Donde esté Kiko Hernández que se quiten los demás", sentenciaba.