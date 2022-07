'El Hormiguero' se va de vacaciones pero antes de despedir la temporada 16, contó con la visita de Santiago Segura. El actor y director acudió al programa para presentar su nueva película, 'Padre no hay más que uno 3', que se llegará a los cines el próximo 14 de julio.

En esta tercera entrega la Navidad se adelanta con un argumento que trata las peripecias que protagonizarán los más pequeños para reemplazar una preciada figura del Niño Jesús o los líos sentimentales de tres generaciones de esta divertida y numerosa familia.

Como el humorista fue a presentar la tercera entrega de esta saga familiar, Pablo Motos quiso saber si habrá más entregas de otro de sus grandes éxtios: Torrente. "No sé si haré más o no, pero lo tiene que decir el público"; afirmó Segura.

Santiago Seguro ha asistido en más de una ocasión a 'El Hormiguero' pero esta vez, no se ha sentido del todo cómoda en su vista o al menos así se lo ha hecho saber. "Sé que no soy Will Smith y que esto es cine español, pero me siento humillado" espetó.

"Me siento decepcionado, no la has visto. Tampoco soy Denzel Washington, pero merezco un respeto", insistió el actor. "El cine está muy mal y necesitamos apoyo, en Francia dan 500 millones a sus producciones y en España, solo 30", añadió.