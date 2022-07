Dieciséis años después la muerte de Rocío Jurado, este fin de semana la artista por fin pudo cumplir su sueño de tener un museo en Chipiona (Cádiz), en el que sus miles de seguidores puedan acercarse a su figura, a sus recuerdos más personales y a su legado.

Después de años de conflictos familiares y acusaciones contra Rocío Carrasco por impedir que el deseo de su madre se hiciera realidad, este sábado, llegó el momento de la apertura. Un acto privado en el que la hija de 'la más grande' abrió las puertas a la vida de la artista.

Un momento de lo más emotivo al que no acudió ningún miembro de la familia. No en cuerpo pero sí con algunos de sus gestos. Rosa Benito parece que no se quiso perder la inauguración porque utilizó sus redes sociales para estar presente ese día de alguna forma.

La colaboradora de Telecinco utilizó su cuenta de Instagram para lanzar dardos envenenados contra Rocío Carrasco a raíz de las declaraciones que hizo sobre su tío Amador Mohedano y la relación que este tenía con su madre.

"Mientras tú sepas quién eres, lo que has hecho, lo que has vivido, que más da lo que el mundo hable de ti… que hablen… que hablen… eso quiere decir que seguimos cabalgando…! Que te necesitan… que sin ti no son nada…" escribía junto a una imagen en la que sale acompañada de Rocío Jurado y su hermano.

"Me gusta ver este vídeo, oírla hablar…como lo dice…Como lo cuenta… Cuanto cariño, cuanto amor, como da las gracias a quien siempre estuvo con “ella”. Su hermano Amador" compartía junto a un vídeo de la artista hablando de su que fue su representante.

"Brindando por el fin de una gran gira americana, parte del equipo que trabajábamos con 'ella'". Con esta fotografía del equipo que acompañaba a la artista terminaba su fin de semana de mensajes que, para muchos, iban claramente dirigidos a Rocío Carrasco.