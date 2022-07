Carlota Corredera ha concedido su esperada primera entrevista después de abandonar 'Sálvame'. La presentadora ha sido una de las invitadas del programa 'Estirando el chicle', el podcast que presentan Carolina Iglesias y Victoria Martin en Podium Podcast.

En su visita, la periodista gallega ha aprovechado para hacer balance de la repercusión social que tuvo la docuserie de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', en la que ella jugó un papel muy relevante por el que tuvo que pagar un alto precio.

También quiso hablar de su carrera en televisión y de como afrontó el resto de convertirse en presentadora. "Lo de ponerme delante de las cámaras ha sido lo más heavy que me ha pasado en mi vida", reconocía. "Ser presentadora es una puta locura, tienes que ser de una pasta para soportar que todo lo que hagas es mal. Yo llegué un momento que dije pero qué tengo que hacer para que no me den hostias. Si presento mal, si soy directora mal, si presento 'Cámbiame' le has robado el sitio a Marta Torné. Si engordo mal, si adelgazo mal, si saco un libro mal. Ha sido una historia. Ahora mismo llevo sin presentar Sálvame y sin salir en la tele dos meses y medio y me sigo encontrando con titulares demoledores sobre mí", confesaba.

Carlota: “el precio que he pagado por presentar @rocioseguirviva ha sido altísimo, pero a día de hoy lo volvería a hacer.”



Tu compromiso y entrega es admirable, @CarlotaLlauger. Muchísimas gracias. Te amo❤️❤️ pic.twitter.com/ElUyZiljb1 — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈✵ (@MenervaPiquero) 26 de junio de 2022

Pero no habló sólo de lo que ha tenido que pasar desde que presenta 'Sálvame' sino también de todo lo que tuvo que vivir tras ponerse al frente de los programas que completaron la emisión del documental. "Las cosas más terroríficas de mi vida me han pasado al ser la cara de la docuserie."

"Yo he vivido seguramente las partes de la historia más oscura de mi vida profesional tras dar la cara por las mujeres y por Rocío. El precio que he pagado es muy alto. Pero hoy en junio de 2022 digo que lo volvería a hacer porque soy una privilegiada", aseguraba. "Estoy super orgullosa de lo que se ha conseguido. Y a pesar de las equivocaciones que ha habido y sigue habiendo creo que es importantísimo y algún día se reconocerá lo que ha contado Rocío y lo que la serie ha conseguido en la sociedad."