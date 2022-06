Viernes 25 de marzo de 2022. Aquel día la presentadora gallega Carlota Corredera, de 47 años de edad, cerró una de las etapas más bestias de su vida profesional. Se despedía de “Sálvame” tras 13 años formando parte del equipo y ponía rumbo así hacia nuevos proyectos. Desde entonces no ha vuelto a ver el programa y reconoce que ha tenido tiempo para reflexionar sobre todo lo que rodeó la emisión del primer documental sobre Rocío Carrasco. “Las cosas más terroríficas de mi vida me han pasado a raíz de dar la cara en la docuserie”, ha explicado en el podcast “Estirando el chicle”, que presentan y dirigen Carolina Iglesias y Victoria Martín.

“La historia más oscura que he vivido profesionalmente como Carlota Corredera, tanto como presentadora como periodista, ha sido a raíz de dar la cara por las mujeres, de dar la cara por Rocío y de dar la cara por las víctimas de la violencia de género. El precio que he pagado es muy alto, pero lo volvería a hacer”, relata.

“Ser presentadora es lo más heavy que me ha pasado. Es una locura. No tienes que tener la cabeza fría y amueblada, tienes que ser, no sé de qué pasta, para soportar que todo lo que hagas esté mal», explica la periodista en la conversación del podcast.

También explica que comenzó a ir a terapia hace dos años, pero cree que debería haber ido antes. Por último también quiere dar las gracias por tener un entorno “normal” fuera de los platós de televisión.