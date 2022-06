De los reconocimientos como una gran estrella a testificar en los tribunales acusado de unos delitos muy graves. La cadena británica Channel 4 está desarrollando una serie documental para contar el auge y la caída de Kevin Spacey, el actor norteamericano que entre otras muchas series protagonizó “House of cards” en Netflix hasta destaparse un escándalo de acosos y abusos sexuales que motivó que no renovara su contrato y fuera expulsado de la serie en la que interpretaba al presidente de Estados Unidos. Actualmente, el actor, que el 26 de julio cumplirá 63 años, está en libertad sin fianza, acusado en Londres de cuatro cargos de agresión sexual, que él niega.

La miniserie, que llevaría por título provisional “Spacey Unmasked (Spacey desenmascarado)”, constará de dos partes y recae en manos de una productora especializada en documentales –y nominada al Óscar– como es Roast Beef Productions (The Square, Hell and Back Again) en asociación con All3Media. Estará dirigida por Kira Phillips, con Kathy Haywood como productora.

El proyecto, que recuerda a otro documental sobre el productor y depredador sexual Harvey Weinstein, se anuncia menos de dos semanas después de que Kevin Spacey compareciera por primera vez en un tribunal de Londres por los delitos de los que se le acusa.

El desarrollo de la serie documental seguirá los dos casos judiciales contra el actor: el caso civil en Nueva York que se celebrará en octubre de 2022 denunciado por Anthony Rapp, el primer acusador público de Spacey, y ese caso penal iniciado recientemente en Reino Unido denunciado por tres hombres anónimos.

Pero hasta llegar al momento actual el documental repasa su carrera y su vida, desde su infancia a su éxito en los teatros de Broadway junto al meteórico ascenso al estrellato con películas como “American Beauty”, hasta sus polémicas y caída de su imagen pública tras destaparse las acusaciones contra él de acoso y abuso sexual.

“Kevin Spacey ha sido uno de los actores más honrados y admirados de nuestra época”, recuerda la productora Dorothy Byrne. “Su genialidad le ha valido dos premios Óscar y muchos otros galardones. Aclamado por la crítica en ambos lados del Atlántico por su trabajo, dirigió el teatro Old Vic durante 11 años de notable éxito, convirtiéndose en una de las figuras más importantes de la vida cultural de Londres”, agrega.