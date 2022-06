La entrevista de Olga Moreno ha generado un auténtico terremoto en Telecinco y en la familia Flores. La todavía mujer de Antonio David ha roto su silencio y ha hablado claro sobre cómo se siente desde que anunciaron su separación.

Todos los programas de Telecinco se han hecho eco de sus palabras y como no podía ser de otra manera, 'Sálvame' ha querido analizar hasta el último detalle y, casualidades de la vida, en la tarde de ayer también estaba previsto el regreso de Rocío Carrasco a la televisión después de meses en silencio. La hija de Rocío Jurado ha intervenido en el programa para presentar el concierto 'Mujeres cantan a Rocío Jurado', que tendrá lugar el próximo 11 de mayo en el estadio de La Cartuja de Sevilla y ni los colaboradores ni Jorge Javier quisieron dejar pasar la oportunidad de preguntarle por la entrevista de la semana.

Jorge Javier no ha dudado en preguntarle por toda la actualidad. "Hoy tienes plancha Rocío. Tenemos portada de Olga Moreno, ha hablado Rocío Flores en 'El programa de AR'. ¿Has visto la entrevista de Olga? ¿Te ha producido alegría la separación de Antonio David y Olga?", le empezaba preguntando. "Como tu comprenderás ni fu ni fa. Lo único que sé es que el que avisa no es traidor y yo lo avisé", contestó.

"Yo lo único que digo es que espero y deseo que se de cuenta de las cosas antes de que le lleguen a pasar...ya dije hace mucho tiempo que el modus operandi es el mismo y que el personaje no cambia" sentenció con contundencia.

Gema López quiso conocer su opinión sobre las palabras que Rocío Flores había pronunciado en defensa de su padre después de la entrevista de Olga Moreno. "Yo dije hace tiempo que sobre ella no iba a decir nada ni a comentar nada. Todo lo que dependa de mí la voy a dejar al margen de todo esto" pero no ha querido perder la oportunidad de mandarle un mensaje: "Lo único que digo es ‘no te lo creas’. Y para que todo el mundo me entienda es que esas declaraciones duran 5 minutos. No soy quien para decir lo que hay que hacer o decir, pero yo no me la creería. No me creo ese momento".