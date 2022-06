El regreso de Rocío Carrasco a la televisión está trayendo mucha cola. El estreno del documental 'En el nombre de Rocío' está destapando la cara oculta de la familia más mediática de Rocío Jurado y los platós de Telecinco están revolucionados.

A raíz de este estreno, 'Viva la vida' ha dedicado parte de su tiempo a repasar los momentos clave de la vida de Rocío Carrasco, en los que Fidel Albiac ha tenido un papel muy importante. Su marido siempre ha tenido un perfil muy discreto con los medios de comunicación, una actitud que siempre ha generado polémicas y preguntas sobre cómo es su verdadera personalidad.

"Estoy cansada de que se beatifique la figura de este señor, de que se le ponga como el gran salvador de una persona. Muchos compañeros han jugado un papel a su favor cuando han vivido advertencias, desencuentros y supuestas amenazas", ha asegurado Marina Esnal, la nueva colaboradora del espacio.

"Si te ha amenazado, lo denuncias y ya está. No voy a consentir que digas que te ha amenazado" añadió tajante Pilar Vidal. "Tú no me vas a decir a mí lo que tengo que hacer. No he dicho que me haya amenazado a mí directamente", respondió elevando el tono. Un momento de tensión que Emma García quiso frenar cuanto antes.

"Marina, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cuál es tu experiencia con Fidel Albiac para que hables de esa manera?" preguntó la presentadora. "No he tenido trato. Sí que es verdad que hay cosas que no puedo decir. Hay cosas que prefiero no decir", remarcó la nueva tertuliana.

Antes sus palabras, la presentadora quiso poner en sobre aviso su colaboradora. "Marina, una cosa. Ten cuidado con lo que dices. Si hablas de supuestas amenazas, y lo digo por ti, es un tema grave. Yo entiendo que si esa persona está escuchando ciertas cosas, no sé si es su 'modus operandi', pero sí sería el mío. Si estás diciendo algo que no me gusta, te voy a denunciar. Me llame Emma García o Fidel Albiac" sentenció.