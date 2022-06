Kiko Matamoros es uno de los grandes protagonistas de esta edición de 'Supervivientes'. El colaborador de 'Sálvame' está constantemente envuelto en polémicas y enfrentamientos con sus compañeros. Una actitud que ha llevado a Marta López, su novia, a estar constantemente saliendo en su defensa.

En los últimos días, la influencer se ha visto sobrepasada por los constantes ataques que ha recibido el supervivientes. La modelo esperaba un mayor apoyo por parte de 'Sálvame' y así se lo ha hecho saber a Kiko Hernández que tras esta conversación, ha mostrado su preocupación por la continuidad de su amigo en el programa. Marta le ha dicho que el programa "no ha estado a la altura defendiendo a Kiko".

La modelo le desveló que considera que cuando su pareja vuelva de Honduras se va a sentir decepcionado ante la actitud de sus compañeros. A raíz de estos mensajes, y debido a esa decepción con el programa, Kiko Hernández cree que "lo va a dejar".

"Lo primero que va a hacer va a ser escuchar a Marta y lo primero que va a hacer va a ser tomar una decisión". Aunque no es algo seguro, el del programa de Telecinco se ha mostrado bastante seguro de la elección que hará su compañero: "No sé lo que va a durar esa decisión, pero aquí no lo vais a ver".