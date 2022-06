Kiko Matamoros no ha vivido una de sus mejores galas de 'Supervivientes'. El colaborador se ha pasado la noche recibiendo toques de atención y reproches por parte de los dos presentadores del concurso ante sus nefastos compartimentos.

Sus desafortunados comentarios y a su actitud durante la prueba de líder han cansado tanto a Lara Álvarez como a Jorge Javier Vázquez, que no han dudado en reprender su comportamiento a lo largo de toda la noche.

Durante la emisión de la prueba de líder, la organización del reality ha sentado a todos los náufragos a la mesa para que que pudiesen degustar un suculento plato de fabada. Sin embargo, solo el superviviente que se ajustase al peso se coronaría como líder.

Los concursantes que así lo prefiriesen podrían tomarse todo el plato y no optar a conseguir el collar de líder. Uno de ellos ha sido Kiko Matamoros, quien mientras el resto de compañeros compartían sus sensaciones aprovechaba para terminarse su plato. Un comportamiento que nada le ha gustado a Lara Álvarez que frenó en seco la emisión para advertir al concursante.

"Kiko, por favor" dijo visiblemente enfadada. "¿Qué más da si no compito ya?" respondió el colaborador de 'Sálvame'. Sin embargo, esta excusa no ha convencido a Lara que, harta, ha explotado contra el concursante. "Sí, si da igual. Hay normas y hay que tapar esa tapa, valga la redundancia, tapar ese cuenco. Hay unas normas Kiko. No puedes hacer siempre lo que te apetezca" sentenció la presentadora.