La visita de Susanna Griso a 'El Hormiguero' ha dejado un montón de anécdotas divertidas. La periodista ha tratado muchos temas de actualidad y se ha abierto como nunca sobre su familia y la relación que tiene con su hijo adoptivo.

También habló de lo despistada que es y las técnicas que utiliza para salvar la identidad de aquellos contactos importantes que tiene en su agenda. "Les pongo pseudónimos… y luego me olvido de quiénes son. A veces me ha llamado una persona con un nombre en clave y le escucho mientras intento adivinar quién es", aseguró entre risas.

En relación a esto, contó que su poca memoria le jugó una mala pasada con alguien muy importante: "Me envió un mensaje una persona con mucho poder en este país y le empecé a vacilar mucho porque me creí que era otra persona. Era político… y hasta aquí puedo leer', dijo la presentadora.

Pablo Motos quiso conocer la identidad de la persona y aunque se negó a dar las iniciales, entró un poco al trapo al afirmar de quién no se trataba. "No era Rajoy, tampoco Aznar" aseguró.

"¿Pedro Sánchez?", preguntó el presentador. "Yo no he dicho nada", respondió ella entre risas. "Has dicho que uno no y el otro tampoco y al decirte este no dices nada en 20 segundos…", sentenció Pablo Motos dando a entender que sí podía ser la persona que recibió, por confusión, los vaciles de la presentadora de 'Espejo Público'.