La llegada de Rocío Carrasco a la televisión ha supuesto un antes y un después en Telecinco. La emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' la acercó no sólo a los espectadores sino también a muchos colaboradores de la cadena, en la que ya tiene un hueco.

La hija de Rocío Jurado se ha convertido en una más del equipo de 'Sálvame' y participa en todas las aventuras que el formato pone en marcha. Ayer era una de las grandes invitadas al 'Sálvame MediaFest' dónde compartió escenario con Henry Méndez.

Unas horas antes de su esperada actuación, la colaboradora entró en directo en 'Sálvame' y protagonizó un tenso e incómodo momento con Jorge Javier Vázquez. Una situación completamente inesperada dada la buena relación que ahora existe entre ambos.

"No, no, es que con Rocío estoy un poco... ahora contaré", soltaba el presentador antes de dar la bienvenida a Rocío. La hija de la más grande decidía no dejar esa cuestión en el aire y preguntarle directamente.

"¿Qué era lo que te pasaba a ti conmigo?", preguntaba visiblemente molesta. "No, no, creo que se han equivocado con tu formato", respondía él haciendo alusiones al estilo musical que le han puesto para este programa especial. Una respuesta que no dejaba que no la dejaba satisfecha e insistía de nuevo: "¿Lo que me querías decir es esto u otra cosa?", pero el catalán seguía evitando el asunto y tan solo decía "no, no", cambiando de tema.

Finalmente ninguno de los dos ha explicado el motivo de la tensión que se pudo ver entre ambos y los espectadores se han quedado con la duda sobre el asunto que tiene molesto a Jorge Javier en relación con Rocío Carrasco. Puede ser que se lo haya pensado mejor y haya decidido guardar silencio o, por el contrario, la dirección de 'Sálvame' le haya ordenado callarse y no abrir un nuevo conflicto con la hija de Rocío Jurado.