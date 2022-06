Telecinco ha dado el cante con su primer musical. El 'Sálvame MediaFest' llegó a la noche del miércoles para gozo y disfrute de los espectadores del magacín. Tras el éxito de la 'Sálvame Fashion Week', el programa ha querido seguir reinventándose con un nuevo formato en el que ha puesto a cantar a sus colaboradores con algunos de los artistas más conocidos de nuestros país.

Las Azúcar Moreno, las Ketchup. Henry Méndez, Ptazeta o Raúl fueron algunos de los cantantes que formaron parte de este festival musical que pretendía ser un momento de diversión y entretenimiento. Pero estamos hablando de 'Sálvame' así que la polémica tenía que estar servida.

El momento de tensión llegó tras la actuación de Raúl y Alonso Caparrós. El dúo cantó la canción de 'Sueño su boca' y las críticas al artista no tardaron en llegar por su comportamiento con el colaborador.

"Quiero felicitar a mi compañero Alonso. Pero sin faltar el respeto a nadie porque aquí son todos artistas y yo soy el último mono. Pero he visto como que Raúl, bajo mi humilde opinión como que cantaba muy por encima y no ha sido muy generoso con mi compañero. Es que no se le escuchaba a Alonso. Raúl debería haber sido más generoso", apuntaba Miguel Frigenti bastante molesto por el comportamiento del cantante.

Terelu Campos también se sumaba a las críticas comparando su actitud con la del resto de artistas que participaron en el evento.

"Raúl te tengo que decir una cosa. No voy a decir el nombre, pero hay artistas que han dicho exactamente lo mismo. Esto no lo hace un artista porque un artista lo da todo cuando está solo pero en una actuación como esta hay que ser generoso", apuntaba Adela González.

"Yo tengo que explicarme ya que vosotros parece que sabéis tanto. Esto ha sido así y creo que Alonso estará de acuerdo conmigo. La cuestión es que la canción ‘Sueño su boca’ tiene un registro vocal en el estribillo que es muy elevado y Alonso no llegaba y lo que ha hecho durante la canción es cantar una octava por debajo y por eso su voz ha quedado opacada por la mía" se justificaba Raúl.

Era entonces cuando Alonso tomaba la palabra. "Yo creo que es una noche muy especial, creo que esto es un regalo para todos. Para mí lo es. Es verdad que yo no llego a su tono, pero yo he disfrutado y gracias Raúl", comentaba Caparrós tratando de quitarle hierro al asunto.