Bernat Barrachina fue despedido de TVE en febrero de 2021 por el polémico rótulo sobre la princesa Leonor que apareció en pantalla durante la emisión de 'La hora de La 1'. "Leonor se va de España, como su abuelo", pudo leerse en el magacín matinal de la televisión pública. Ahora, más de un año después, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado nulo su despido.

La sentencia, que admite en parte el recurso del guionista, ordena su readmisión inmediata en calidad de trabajador indefinido no fijo. Asimismo, condena a la Corporación a que abone los salarios que dejó de percibir desde la fecha del cese y a pagarle 10.000 euros en concepto de indemnización por los daños morales sufridos "como consecuencia de la lesión de su derecho a la libertad de expresión".

El TSJ de Madrid apunta en la sentencia que el mencionado rótulo fue "una apostilla claramente inapropiada e impertinente, que lejos de aportar algo a la noticia la enturbió y ensombreció". No obstante, considera que no contenía "ninguna expresión con un significado objetivamente injurioso o vejatorio hacía la Princesa, cuya honestidad no quedó realmente en entredicho".

Subraya además que la expresión utilizada "no es susceptible de ser tenida en cuenta en el concepto público por afrentosa, por más que subjetivamente determinadas personas pueden considerarlo así".

También señala como relevante que 'La hora de La 1' no es un informativo al uso, sino un magacín "con diversidad de contenidos y en una sección dedicada específicamente a la crónica social, caracterizada por un contenido más liviano y un enfoque más distendido de las noticias, orientado al esparcimiento o distracción de la audiencia más que a provocar la reflexión o alcanzar otros objetivos".

El despido del guionista fue anunciado a través de un comunicado urgente en nombre de Rosa María Mateo, por aquel entonces administradora provisional de RTVE. En el escrito lamentaba "profundamente el grave error" y afirmaba que se habían adoptado "medidas inmediatas" para que los responsables fueran relevados de sus puestos.