Después de una larga espera, el pasado viernes Telecinco estrenaba los episodios 0 y 1 de la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco, en la que desvela los motivos de su distancia con su familia más mediática y da más detalles sobre la herencia que dejó su madre.

Los dos primeros capítulos ya están levantando ampollas y las reacciones no se han hecho esperar. Pero una de las opiniones más esperadas no había llegado, hasta el día de ayer. Carlota Corredera fue una gran defensora de Rocío Carrasco durante le emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. De hecho, son muchos los que apuntan a esa férrea protección como la causa de su despido.

La periodista, que ya lleva varios meses apartada de la televisión, ni siquiera se ha dejado ver en este esperado estreno. Una decisión que ha sorprendido mucho por la gran amistad que la une con la hija de Rocío Jurado. Por eso, en su reciente aparición pública, las preguntas sobre su ausencia en el estreno de 'En el nombre de Rocío' no han dejado de repetirse.

"Por fin se ha estrenado, yo me alegro mucho. Yo sabéis que estoy siempre con el equipo de Rocío, aunque no esté con ella en Mediaset y en el programa, estoy siempre en su equipo", ha respondido a la reportera de Europa Press. "Muy contenta de verla y, sobre todo, que se ha anunciado que va a cantar también, me encanta que trabaje porque eso también significa reparación para ella".

"Quien no tenga nada que temer, perfecto, y quien tenga algo que temer, que esté pendiente de la pantalla", ha avisado la periodista. "Ella lo contó, estuvo a punto de quitarse la vida y ahora quería ser un ave Fénix, lo ha conseguido, es su decisión" sentenció la de Vigo.