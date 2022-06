Los conflictos entre los colaboradores de Telecinco están a la orden del día. No es la primera vez que varios compañeros de Telecinco terminan en los juzgados por encontronazos en los platós de televisión. Muchos de ellos incluso comparten espacio después de haberse denunciado.

Sobre este tema estaban hablando ayer en 'Sálvame' cuando Jorge Javier soltó un bombazo que dejó muy sorprendidos a sus compañeros y a los espectadores. Por todos es sabido que Pipi Estrada volvió a Telecinco para hacer frente a una deuda que tiene con Terelu Campos pero, al parecer, no es único.

"Parece ser según me he enterado, que Pipi no es la única persona que trabaja en un plató para pagar a otra persona, aquí en Mediaset, aquí en Telecinco" anunciaba el presentador. Después de varias horas cebando el contenido, por fin desvelaba la identidad de la persona. "Estamos hablando de Makoke. Por una demanda que la puso a Mila Ximénez. Perdió la demanda y el recurso de apelación. El abogado de Mila hizo un recuento de las costas que ascendían a 11.200 euros. Está embargada hasta que complete la cuantía porque tiene otros embargos pendientes".

La demanda se remonta al año 2015 cuando Makoke sustituyó a Kiko Matamoros en ‘Sálvame’ durante unos días. Durante este tiempo, Makoke y Mila Ximénez protagonizaron varios encontronazos y, tras un último desencuentro, Makoke se fue de plató para no volver más. Además, decidió emprender acciones legales contra Mila que, durante su paso por ‘Supervivientes’ le pidió perdón públicamente.

Pero la colaboradora no se contentó con eso. Le propuso a Mila que retiraba la demanda a cambio de un perdón público, de que pagara las costas del juicio y de que se comprometiera a pagar 50.000 euros en el caso de volver a hablar sobre ella. Algo que Mila Ximénez rechazó de manera tajante. El juicio siguió adelante y Makoke lo perdió, además del recurso del mismo. Ahora, Makoke tiene su sueldo está embargado hasta que pague la deuda.