La dureza de 'Supervivientes' le está constando la salud a Kiko Matamoros. Tanto él como el resto de sus compañeros se enfrentan constantemente a unas complejas condiciones. A la falta de comida, los bichos y alguna que otra tormenta hay que sumar ahora la falta de fuerzas tras varios meses de concurso.

Todos lo están pasando mal pero en el caso de Kiko Matamoros, los contratiempos no han dejado de acompañarle desde que puso un pie en Honduras. Durante las primeras semanas tuvo que enfrentarse a las picaduras de los mosquitos que provocaron que terminara hinchado y con múltiples heridas.

Después protagonizó una aparatosa caída que preocupó a sus compañeros y ahora ha sido un diente. El concursante estaba comiendo un cangrejo cuando ha notado como su paleta se partía. Sin embargo, el colaborador lejos de enfadarse, se lo ha tomado con humor mientras que el resto de sus compañeros no podían contener la risa al ver lo que le había sucedido

A la rotura del diente suma una semana complicada a raíz de una lesión. "Tengo una contractura que me llega desde aquí hasta aquí, y me ha dado un masaje Anabel que me ha dejado peor", le ha confesado a Ion Aramendi.

Después de varios meses en el concurso, el colaborador está notando que hay algunas pruebas que le cuesta realizar debido a los problemas de salud que arrastraba de fuera. La edad es uno de los argumentos más empleados tanto por su compañeros como por la audiencia para atacar su concurso.