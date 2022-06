El pasado viernes Chenoa y su ya marido Miguel Sánchez Encinas se dieron el 'Sí, quiero' en una maravillosa finca de Mallorca rodeados por sus seres queridos. Una boda de ensueño de la que todavía nos faltan muchos detalles... pero lo que sí que sabemos es que todos los invitados disfrutaron al máximo.

Hemos podido ver a los compañeros de edición de Chenoa ponen rumbo a sus hogares después de la gran celebración. Soraya, Natalia, Gisela, Geno y Alejandro Parreño caminan juntos por las calles de Mallorca, arrastrando las maletas de camino al aeropuerto.

Natalia nos confesaba haberse llevado un ramo de la boda de Chenoa pero asegura que no es el de la novia: "Yo he robado uno" y añadía: "No, no es de la novia, que luego decís". Sin desvelar quién cogió el ramo de las manos de Chenoa, así responde a la pregunta sobre si fueron ella o Gisela las afortunadas: "¿Ya me queréis casar?".

"Hemos disfrutado lo más grande"

Sobre la siguiente celebración que hará Chenoa con el resto de compañeros que no han acudido a la boda, Natalia nos asegura: "Ya se hará, pregúntaselo a ella. Yo no sé, no tengo ni idea, yo no mando, yo no sé, no tengo ni idea" y prefiere no desvelar si sus compañeros de edición dedicaron alguna canción a Chenoa, aunque asegura que todos disfrutaron de la boda: "Solamente te voy a decir que me lo he pasado muy bien, que he disfrutado muchísimo y que hemos disfrutado lo más grande".

Por su parte, Gisela confiesa que Miguel Sánchez se emocionó durante su boda con Chenoa: "Guapísimo también, súper emocionado. Muy guapo, muy guapo". La novia dedicó unas palabras a los allí presentes que emocionaron a todos: "Porque era todo muy auténtico y muy de verdad, muy bonito. Hacen una pareja maravillosa".

El vestido

Gisela quedó encantada con el vestido de novia de Chenoa, haciéndola parecer una princesa de cuento: "Como una princesa, estaba preciosa". La celebración no se alargó hasta altas horas de la noche, pero eso no impidió que se dejaran la voz de tanto cantar: "no, las normas de música y tal no se podía muy tarde. Fue muy bonito" "Maravillosamente bien. Mira cómo estamos todos de la voz".

Además, la cantante nos confesaba que echaron en falta las ausencias del resto de compañeros de edición que no pudieron acudir al evento: "Claro que se echó de menos a la gente que quieres pero lo pasamos bien y eso es lo que cuenta, que fuese un día y ya está".

También veíamos a Geno y Alejandro Parreño que estaban de acuerdo en que la boda entre Chenoa y Miguel Sánchez ha sido la mejor boda de sus vidas: "La mejor boda de nuestras vidas" y añadían: "La mejor, sí, sin duda. La mejor boda".

Soraya, otra de las invitadas, se mostraba encantada con cómo fue la boda de Chenoa: "Súper, muy divertido". Las altas temperaturas no impidieron que los invitados disfrutaran de la celebración: "A gustito, a gustito, bien". La artista nos aseguraba que Chenoa estuvo muy guapa para la ocasión y se la vio feliz en todo momento: "Muy guapa" y zanjaba: "muy feliz. Todos felices, lo hemos pasado bomba ya hora, todo el mundo a seguir currando".