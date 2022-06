Después de semanas en las que el tonteo más que evidente dio paso a sendas declaraciones de amor, Anabel Pantoja y Yulen Pereira han dado rienda suelta a su pasión en 'Supervivientes'. Incapaces de contenerse más tiempo —aunque la sobrina de Isabel Pantoja insistía en que no quería hacer nada en la isla para no hacer daño a su exmarido, Omar Sánchez— la incipiente pareja ha hecho su primer 'edredoning', protagonizando una noche de pasión que ha tardado 50 días en llegar.

Así, los juegos en el agua y las indirectas muy directas —"Quiero estar ya fuera de aquí contigo, ya me he cansado de estar aquí, no se puede hacer nada" confesaba Yulen a una entregada Anabel— han dado paso a un derroche de besos, abrazos y caricias entre los concursantes, que poco después protagonizaban su primera noche de pasión.

Unos primeros besos ante las cámaras que además coinciden con las declaraciones de Desy Rodríguez, que ha dejado entrever que entre la influencer y el esgrimista ya hubo 'quema que te quema' en la preconvivencia previa al comienzo de la aventura en Honduras, cuando todos dábamos por hecho que Anabel le había dicho a su 'negro' que le esperase para intentar retomar su relación cuando saliese de 'Supervivientes'.

Pero, ¿qué le parece a Omar que su exmujer haya desatado su pasión con Yulen y haya protagonizado su primer noche de pasión en Honduras? La reacción del surfero no se ha hecho esperar y esta misma mañana, después de ver los besos de Anabel con el deportista, ha compartido un storie en Instagram de lo más revelador: emoticonos de aplausos y risas con los que deja claro que no le importa para nada lo que ha pasado en las últimas horas en Honduras.

Una reacción que llega después de que Omar compartiese una misteriosa reflexión en redes sociales cuando los diferentes programas de Mediaset desvelaron que Anabel y Yulen habían dado rienda suelta a sus sentimientos: "A veces, lo mejor que puedes hacer es mantener la boca cerrada y los ojos abiertos. La verdad siempre sale al final". ¿Dardo a su exmujer?