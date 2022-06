En 'First Dates' también se pueden equivocar al emparejar participantes. En la última entrega del programa de Cuatro, dos comensales que se conocieron para intentar enamorarse se dieron cuenta de que eran el prototipo totalmente opuesto de lo que buscaban. La pareja protagonizó una de las citas más complicadas del formato y acabó con sorpresa incluida.

Ferrán acudió al programa para encontrar una chica elegante y pija que encajase con su manera de ser y de comportarse. Raquel, a su vez, buscaba alguien compatible a ella que le atrajese en lo físico, pero también en sus gustos y aficiones. A pesar de la buena iniciativa, la pareja no encajó en absoluto.

Desde el primer momento se sinceraron sobre lo que opinaban el uno del otro y se definieron como personas totalmente contrarias: "Es guapo, pero va ahí con su pelito de pijillo. Es cayetano y catalán", confesó ella sin cortarse demasiado tras ver al joven.

El chico tampoco se sentía del todo a gusto y mostró sus sensaciones: "Sabía que me iban a traer a alguien que no me iba a gustar. Es uchoni, quizá eso a primera vista me ha impactado y me ha echado para atrás. Yo me considero más pijo a la hora de vestir. Hubiera preferido una chica elegante, más señorita".

Los solteros también encontraron algunos puntos de desencuentro, como la defensa de los animales. Ella era vegetariana y él no se podía ni imaginar una vida sin comer carne: "Hay muchos temas que cuanto menos sepas, mejor. Se vive más tranquilo".

A pesar de todas sus diferencias, ambos aceptaron tener una segunda cita cuando acabó su paso por el espacio. Reconocieron que eran muy diferentes y que no encajaban en la mayoría de asuntos, pero que se habían sentido muy cómodos y que querían seguir conociéndose más adelante.