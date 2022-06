El anuncio del embarazo de María José Campanario ha generado un auténtico alboroto. La mujer de Jesulín de Ubrique ha anunciado que espera su tercer hijo con el torero. Un anuncio que ha vuelto a despertar un tema polémico: el de la maternidad pasados los 40 años.

Este bombazo informativo está dando mucho juego en 'Sálvame'. No solo por la presencia de Belén Esteban, que ya ha dado su opinión sobre el tema, sino porque han sido varios los colaboradores que han hablado sobre ello. La última ha sido Carlota Corredera. La presentadora, que acaba de regresar de su viaje familiar a Laponia, ha aprovechado la feliz noticia para reivindicar el derecho de las mujeres a ser madres a cualquier edad.

"En este país penaliza ser madre laboralmente, cuando deje de penalizar ser madre empezaremos a tener hijos antes, el reloj biológico no está equiparado al reloj social, claro que las mujeres no queremos tener que esperar para ser madres, pero en ocasiones no tenemos otra opción", comenzaba explicando. "Yo decía que en el 2000 iba a tener tres hijos, con 26 años, imaginaos. Los tuve cuando los tuve y tuve la suerte de tener una hija sana... El problema es que cuando eres madre en este país te sigue renunciando y esto es lo que hay que cambiar. Yo solo tengo una, pero seguro que la edad con la que yo tuve a mi hija, claro que me hubiese gustado tener hijos antes para poder tener más", ha confesado.

Según ha contado, conoció a su marido a los 37 años y su primera y única hija no llegó hasta los 42. Aunque sueña con volver a ser madre de nuevo, un grave problema de salud no se lo va a permitir. "La salud es lo primero, ojalá hubiera sido madre antes para haber tenido más, pero no puedo ser porque no conocí al que hoy es mi marido hasta los 37 años". "Yo no voy a tener más hijos, no voy a volver a ser madre biológica, porque mi ginecóloga es mi diosa y me lo ha desaconsejado por una cuestión de salud, porque es lo que marca los límites. La salud de la madre. Las tres palabras que más escuché estando embarazada fue embarazo de riesgo. Al final vives atormentada con muchísimo miedo un sueño como era en mi caso" confesaba muy emocionada.

"Ya en el último mes de embarazo de mi hija tuve riesgo de preeclampsia y tengo mucho riesgo de tenerla en un posible segundo embarazo. Me estuve pinchando heparina en el último mes y parece ser que tengo un alto riesgo de preeclampsia en el segundo embarazo". La preeclampsia es una complicación del embarazo caracterizada por presión arterial alta y signos de daños en otro sistema de órganos que puede poner en riesgo la vida del bebé y de la madre.

Por este motivo, Carlota Corredera no podrá volver a ser madre pero, ha querido saber si alguno de sus compañeros sueños con traer a otro niño al mundo. Belén Esteban, que ha confesado muchas veces su deseo de volver a ser madre con su marido Miguel, también ha hablado de sus temores: "Yo tengo ya una edad y tengo una enfermedad que es la diabetes, si viene bienvenido sea, pero a veces pienso que sí y a veces pienso que no, a veces pienso en la posibilidad de tener otro hijo por Miguel", explicaba.

Kiko Hernández, padre de dos niñas de cinco años, ha llegado a plantearse tener más hijos, pero analizándolo fríamente, prefiere plantarse: "Tener ahora más hijos supondría quitarle tiempo a las dos personas que ya están conmigo" aseguraba.