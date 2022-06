Rafa Mora ha conseguido hacerse con un hueco en la televisión. Ahora es uno de los colaboradores fijos de 'Sálvame', una oportunidad que le ha llevado a querer sacarse la carrera de periodismo. El valenciano compagina su trabajo Telecinco con sus estudios.

Como cualquier estudiante universitario, el colaborador esta en plena época de exámenes y de eso ha hablado cuando le han preguntado en el último evento al que asistió. "Yo voy bien, contento. Poco a poco, no tengo prisa", confesaba. "Voy haciendo cinco o seis asignaturas por año y ya voy sobrado".

"A mí no me lo exigen para trabajar. Lo hice por formarme, por crecer como persona y como profesional. Pero no tengo ninguna prisa", insistió Mora. El colaborador de 'Sálvame' no se quedó ahí, sino que manifestó que, "de hecho, los mejores colaboradores de mi programa no son periodistas. Eso me quita el ansia que debería tener". "Cuando veo que los periodistas como Lydia la cagan siempre, y gente que no es periodista lo hace bien, como Kiko Hernández, digo: 'para qué tanta prisa'", sentenció.

Le diría a @RAFAMORATETE que un poco más de respeto a mi profesión. La insolencia es incompatible con un rasgo fundamental en mi profesión, la humildad. — Maria patiño (@maria_patino) 8 de junio de 2022

Unas palabras que no sentaron nada bien a su compañera María Patiño. La periodista le hizo saber su descontento con un contundente mensaje a través de sus redes sociales. "Le diría a Rafa Mora que tenga un poco más de respeto a mi profesión. La insolencia es incompatible con un rasgo fundamental en mi profesión: la humildad".

Por el momento Rafa Mora no se ha pronunciando sobre sus polémicas palabras.