Ana Peleteiro volvió anoche al plató de 'El Hormiguero' para hablar de uno de los proyectos más especiales de su vida, su embarazo. La medallista olímpica de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 habló con Pablo Motos de su futura maternidad y de cómo esto podría afectarle, o no, a su carrera profesional.

El presentado comenzó la entrevista dejando claro que el tema del deporte iba a ser casi anecdótico. "Hoy vamos a hablar poco de triple salto", admitió. Además contó una anécdota de como se enteró, sin darse cuenta, de que Ana Peleteiro estaba embarazada. Recientemente coincidió con Peleteiro y esta le dejó un guiño que no cogió: le dejó sobre la mesa un chupete, y él no entendía nada.

Hoy en El Hormiguero, la subcampeona de Europa de triple salto, bronce en Tokio y la mejor atleta española del año… ¡@apeleteirob! #PeleteiroEH pic.twitter.com/JbmDjK4DP0 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 8 de junio de 2022

"El embarazo no tendría por qué afectarme, tengo un año y medio para prepararme después de parir. Luego haré recuperación física, pero si durante el embarazo sigo moviéndome, siendo activa, daré a luz en diciembre y me pondré a tope", explicó ilusionada.

Sin embargo, también dejó muy claro que "no quería parar mi vida personal por la profesional". Por ello, buscó el embarazo en el mejor momento posible y tras conseguirlo se lo comunicó a su entrenador. También apuntó que estaba en manos de una entrenadora especialista en deporte para futuras madres: "Me enteré el 20 de abril y el 22 llamé a mi entrenadora para seguir haciéndolo con ella. Quería entrenar con ella y llevar el embarazo lo mejor posible. Mi entrenador no quería porque no sabía lo que se podía hacer y lo que no. Ella me dijo que sí, y estamos felices".

Peleteiro admitió que llevaba tiempo pensando en ser madre, pero preferían no centrarse en esto en plena época grande de competiciones. "Queríamos pensar en el Europeo, el Mundial... y ya luego después de los Juegos", contaba. "Yo creía que no iba a ser tan rápido", admitió. "Queríamos probar un mes y a ver... Y se dio", contó.

No ha dejado de entrenar pero a confesado que el embarazo se le está haciendo más cuesta arriba de lo que pensaba. "Yo pensaba que iba a ser unas vacaciones, ¡pero me está dando más caña que Iván!" comentaba haciendo alusión a su entrenador.

También tuvo tiempo de reflexionar sobre su futuro profesional y sobre como cree que el embarazo puede intervenir en su carrera. "Todo lo que me afecte dependerá de mi. El embarazo no me va a afectar. Si todo sale bien, daré a luz en diciembre y tendré aún año y medio para prepararme. Para Tokio estuvimos cinco meses metidos en casa, esto son cuatro más. Esto evidentemente requiere una recuperación física, pero si consigues entrenar durante el embarazo, preparar tu cuerpo, el suelo pélvico en su sitio..."

"Me pone cachonda la idea de competir con mi hijo en la grada. Yo compitiendo en París con mi hijo, después de haber ganado una medalla en Tokio y no poder tener a mi familia conmigo por el Covid... Yo solo pienso en recuperarme, y ya no en los Juegos, sino en el Mundial del año que viene. Quiero llegar, pero si no llego, tampoco pasa nada" confesaba.

Como futura madre, quiso reflexionar sobre su infancia. "Tuve una pubertad un poco complicadilla, era hija única y, aunque siempre estudié y nunca me metí en la droga, sí tenía mucho carácter y he discutido con mis padres".

Finalmente, el presentador le pidió que mandara un mensaje a los niños pequeños que se puedan sentir marginados: "Que estén seguros de sí mismos, que no tengan miedo de nadie, que el colegio está para que acudan a ellos si sufren bullying que lo hablen en casa, y que no tengan vergüenza de ser quienes son. Estamos aquí por nuestros antepasados. Yo estoy orgullosa de mi pasado por parte biológica y por la parte adoptiva. Que nada te cause complejo porque no sirve para absolutamente nada".