Tras unos meses de parón, Hugo Cobo regresa al panorama musical pisando fuerte. El cantante cordobés acaba de lanzar 'Lo siento cariño', un nuevo y refrescante single con el que promete dar mucho que hablar en los meses de verano. Tras darse a conocer en 'OT 2020' continúa haciéndose un hueco en la industria "con trabajo y humildad", tal y como cuenta en una entrevista con YOTELE. Además, hace balance de su paso por el talent show y admite que se plantea presentarse al Benidorm Fest 2023.

¿Cuáles son tus sensaciones tras el lanzamiento de 'Lo siento cariño'?

Tengo un orgullo increíble. Estoy súper contento por todas las críticas que estoy recibiendo y todas las caras que estoy viendo de reacciones.

¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir con este single?

Que todo el mundo tiene mil millones de emociones y hay que saber cómo gestionarlas. Cuando no sabemos hacerlo, hay veces que hacemos daño y hay que pedir perdón.

Llevabas unos meses sin sacar música nueva. ¿Ha habido algún tipo de evolución artística y musical respecto a tus temas anteriores?

Ha habido muchísima evolución y la gente lo va a notar. Creo que mis canciones van a ir hablando solas.

¿Cómo fue el rodaje del videoclip?

Ha sido el rodaje más fluido que he tenido. He trabajado súper rápido y súper bien. Estuvimos esperando a que se fuera el sol y fue muy guay.

¿Qué te sirve de inspiración para componer?

Me encanta componer, lo hago desde pequeño. Me sirve mucho mi creatividad y mi imaginación, mi día a día y el de las personas con las que convivo. Me empapo de todo y cuanto más mejor.

¿Tienes claro tu estilo o te gusta experimentar?

Ahora mismo tengo un estilo definido y estoy muy contento. Estoy muy a gusto, disfruto mucho cantando lo que canto y viendo a la gente disfrutar con mis canciones.

¿Podremos verte pronto dando algún concierto o en algún festival?

Voy a estar en el Share Festival el 6 de julio y en mi cuenta de Instagram iré poniendo el resto de conciertos y todo tipo de información sobre ello.

¿Cuáles son tus referentes musicales y con qué artistas te gustaría colaborar en un futuro?

Tengo muchísimos referentes, pero mi grupo favorito es Imagine Dragons, me encantaría hacer algo con ellos. Kid Laroi también me gusta mucho y podríamos hacer algo guay juntos, pero eso queda muy lejos (risas).

'Operación Triunfo' es un escaparate muy importante, pero mantenerse en la industria es complicado. ¿Cómo has vivido a nivel profesional estos dos años?

Voy poquito a poco, respirando y trabajando mucho. Intento hacerme un hueco en la industria de forma humilde y componiendo muchísimo, esperando que llegue la etapa de los festivales y los bolos.

Viéndolo con perspectiva... ¿Qué fue lo mejor y lo peor de tu paso por el concurso?

Lo mejor ha sido conocer a todas las personas que he conocido y darme a conocer. Creo que lo peor son los juicios que ha tenido la gente con nosotros por venir de 'OT', pero eso ya se está pasando.

¿Mantienes contacto con tus compañeros y con los profesores?

Claro que sí, mantengo contacto con todo el mundo.

¿La industria musical es cómo te esperabas o te ha decepcionado en algún aspecto?

Tiene sus partes buenas y sus partes malas, como todo. Es un trabajo como otro en el que hay que trabajar a diario. Me he dado cuenta de eso, o trabajas o te comes los mocos, pero de momento no he tenido ningún tipo de problema.

¿Te veremos en el Benidorm Fest 2023?

No lo sé, puede ser (risas) a mí me encantaría ir porque es muy conocido. Me parece un escenario muy grande en el que me puede ver bastante gente.

¿Te ves participando en otro talent show como 'Tu cara me suena'?

Yo me iría a todos lados. Si puedo cantar, voy a donde pueda (risas).