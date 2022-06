Juan Muñoz se ha convertido en el único concursante, hasta la fecha, que ha decidido abandonar por voluntad propia esta edición de 'Supervivientes'. El humorista fue expulsado pero su estancia en solitario en 'Playa Parásito' pudo con él y decidió poner punto y final a su aventura.

Después de descubrir que la audiencia había decidido mantenerle en la isla, decidió marcharse a pesar de conocer los riesgos que esto suponía. Su abandono le convirtió en el último supervivientes en llegar a España y como es habitual, su llegada al plató estuvo cargada de alegría y alguna que otra reflexión sobre su paso por el concurso.

También habló sobre su perdida de peso, una cifra que dejó de lo más sorprendido a Jorge Javier Vázquez. "He perdido 17 kilos y quiero bajar un poco más. Como he dicho, empieza la nueva etapa de Juan Muñoz. El cambio físico es notable y el de mente también", confesó.

"Para mí ha sido un impacto esta experiencia. Ha sido positivo, quiero sacar la parte positiva. Me he encontrado con Juan Muñoz, he hablado mucho con Juan Muñoz por dentro. He reflexionado mucho sobre todas las cosas y sobre todo lo que quiero hacer. Creo que esto va a dar un cambio total en mi vida en muchos aspectos porque he reflexionado mucho sobre todo lo que quiero hacer. Agradezco haber estado aquí", reflexionó el humorista.

Al irse del programa por su propia voluntad, empezaron rumores sobre si tenía que pagar una multa económica al programa. Sin embargo, al humorista no parece importarle mucho: "Me da igual pagar una multa" respondió a Ion Aramendi cuando le informaba sobre las consecuencia de su decisión.

Según el portal Bluper, los concursantes que se aventuran a vivir la experiencia de 'Supervivientes' firman un contrato laboral con la productora del programa. Se trata de un contrato con derechos entre los que figura uno, el que nadie ni nada puede obligarlos a continuar en el reality: "Este tipo de cláusulas son más intimidatorias que reales", aclara Bluper.