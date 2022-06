Desde el día uno de la pre-convivencia e incluso antes de que llegaran a las playas de Honduras, la conexión entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira fue más que evidente. El roce fue haciendo el cariño y durante su estancia en 'Supervivientes', los sentimientos entre ambos no han dejado de crecer.

Ahora ya no ocultan que hay algo especial entre ellos y las risas tontas y las cartas de amor han hecho su presencia. En la última gala hablaron claro y reconocieron que sentían algo el uno por el otro y todo parece que cuando salgan del concurso ambos tiene ganas de seguir conociéndose.

De momento están separados y siempre que tiene la ocasión tratan de desahogarse con el resto de sus compañeros y así lo volvió a hacer Yulen. "Yo soy el pringado que está por ella", reconocía Anuar Beno y Tania Medina. "Sentirte como un segundo plato".

Lo que no sabía es que detrás tenía una cámara que le estaba grabando. "Te han pillado", le decían sus compañeros. "Para un momento que hablo", se lamentaba. "Cuando salgamos se ve y ya te solucionas tú tus cosas y ves cómo estás y si estás preparada para cualquier cosa que pase", le decía Tania tratando de animarle.

"Que lo que tiene está, eso es inevitable. Estamos aquí y esto no es fuera y ella fuera tiene muchas cosas. Si ya es difícil estar en una playa diferente sin poder hablarlo con ella, es más difícil tener que pensar yo lo que ella tiene en su cabeza" expresaba Yulen mostrando su preocupación ante lo que pueda pasar una vez que termine el concurso.

"Ha estado cuatro años y cuatro meses con una persona y no se puede olvidar de la noche a la mañana. No quiere decir que por eso tú seas una distracción," apuntaban sus compañeros. "Lo que pasa es que yo soy el tercero, no el segundo", se quejaba.

"Yo sé lo que quiero. Lo que me ha rayado y lo que pienso es que no depende de mí. No tengo que esperar como un palomo a ver si me quiere o no me quiere", terminaba diciendo visiblemente frustrado ante lo que está ocurriendo con su compañera de concurso.