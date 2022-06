No es la primera vez que María Patiño se lleva algún que otro susto en 'Socialité'. Al programa y a la audiencia les encanta poner en tensión a la presentadora anunciando que van a desvelar algunos de sus secretos mejor guardados, haciendo que la periodista se tense durante toda la emisión.

Este domingo sus compañeros han querido volver a ponerla contra las cuerdas, anunciando que iban a desvelar la verdad de María Patiño como presentadora de 'Socialité' "Es un secreto que llevamos cinco años guardando", le avanzaba Miguel Ángel Rech, uno de los redactores y guionistas del programa. "Sé quién es, a ver si tenéis narices de sacarlo", les amenazaba.

Finalmente los espectadores pudieron conocer el gran secreto de Patiño cuando tiene que hablar inglés. "Nosotros jugamos con el hándicap de que María Patiño no saber leer inglés. Entonces lo que hacemos es inventarnos una especie de lenguaje fonético para que ella pueda leer las cosas y quede en pantalla como la estrella que es", decía el periodista en un divertido vídeo en el que han sacado a la luz el modus operandi de los guionistas de 'Socialité'.

Me meo con los secretos de @maria_patino para decir los nombres en inglés cuando presenta @socialitet5. Este vídeo es buenísimo, aunque creo que a ella no le ha hecho mucha gracia 🤣🤣🤣#Socialite558 pic.twitter.com/Jt9QskYBoe — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) 1 de mayo de 2022

Mientras los espectadores disfrutaban del vídeo, se podían ver imágenes de la cara de Patiño demostrando que no le estaba haciendo ninguna gracia. "¿Dónde está Miguel Ángel Rech, que lo quiero ver? ¡Qué risa! ¿Esto lo programáis por la noche mientras dormís?", preguntaba María a su compañero con algo de cabreo. "Bueno, a ratitos, según podemos. Quiero que sepas que esta es una técnica que se ha ido heredando de guionista en guionista desde hace cinco años. Lo digo para no llevarme todo el marrón" se justificaba él.

Pero la cosa no quedaba ahí y es que 'Socialité’ le había preparado otra encerrona al jugar con el prompter impidiendo que pudiera dar la siguiente noticia con normalidad. "Venga, ahora tengo que leer, ¿no? ¿Leo? ¡Es que me lo estáis poniendo mal! A ver, ¿qué me estáis haciendo? ¿A dónde tengo que ir? Es que no hay nada puesto ahora mismo… ¡Que no está puesto!", se quejaba María.