En 'La Voz Kids' todos los niños pisan el escenario con la misma ilusión aunque no todos tienen la suerte de que los coaches se giren para formar parte de uno de los equipos, como fue el caso de Elena Navarro. La pequeña se subió al escenario para entonar 'Breaking free', pero ninguno de los coaches se giró.

La concursante se lo tomó bastante bien, pues los cuatro cantantes subieron al escenario para arroparla y hacerle ver que tenía que seguir trabajando para cumplir su sueño. Pero lo que ninguno de ellos esperaba es que ella iba a cumplir otro sueño en apenas unos segundos.

Elena, que se confesó como fan incondicional de Aitana Ocaña, le pidió si podían cantar una canción juntas del último disco de la triunfita. "Hombre pues claro, ¿cuál?", le respondió Ocaña muy emocionada. "Cuando te fuiste", le propuso la participante, a lo que Aitana accedió encantada.

Acto seguido, ambas entonaron unas estrofas de la canción mientras la coach abrazaba a su fan, que no daba crédito a lo que estaba pasando. "Muchísimas gracias por seguirme y por escuchar mi música. No me esperaba para nada que me pidieses una canción del nuevo disco. Para mi ha sido increíble conocerte", le dijo la cantante con una sonrisa de oreja a oreja. "Para mi también", le dijo Elena con la voz entrecortada mientras se abrazaba a su ídolo en un acto espontáneo de cariño.

"Vuelve a presentarte el año que viene. De verdad, tienes una voz muy bonita", le aconsejó la coach. Al bajarse del escenario, Aitana la acompañó unos metros hasta la zona de salida, donde Elena la abrazó por última vez. "Voy a ir a tu concierto de Cuenca, si me dejan", exclamó. "Por supuesto, estás invitadísima", le respondió Ocaña justo antes de despedirse de ella.