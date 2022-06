Luz Casal sorprendió este miércoles a los espectadores de 'La Resistencia'. La artista acudió al programa de Broncano para presentar su nuevo álbum, 'Sólo esta noche', el primer disco en directo de su carrera, grabado en la plaza del Obradoiro junto a la Real Filarmonía de Galicia.

Fue precisamente hablando sobre su nuevo disco cuando la cantante gallega se molestó con el presentador. "La portada es sensacional eh. La Beyoncé gallega" le dijo Broncano a lo que ella respondió un contundente "antes que Beyoncé ya echaba yo la cabeza". Al cabo de un rato de charla, Luz Casal no pudo evitar confesarle que "lo de Beyoncé no es que me haya hecho mucha gracia". "No te hace gracia nada, que no te salude, que te compare con Beyoncé..." le respondía Broncano entre risas mientras daba paso a un vídeo de una actuación.

Cuando terminaron de ver el vídeo la cantante reflexionó sobre lo ocurrido y apuntó: "Sí tenías tú razón con lo de Beyoncé" dijo despertando las carcajadas del presentador y el público.

Ese no fue el único rapapolvo que Luz Casal le echó a Broncano. La cantante confesó que en una fiesta en la ambos coincidieron, el presentador de 'La Resistencia' la ignoró por completo. "Hablaste con el 90% de la gente. Pasaste un par de veces a mi lado, pero nada", recordó.

Ante el enfado de Luz, que confesó ser muy rencorosa, David le ofreció recrear de nuevo ese momento y hacer como si no hubiera ocurrido.

El día que 𝗡𝗢 se conocieron @LuzCasalOficial y Broncano



Al menos no tocó esas manos sudadas que llevaba antes, eso que se ahorró. pic.twitter.com/ZczVKR3UVW — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 1 de junio de 2022

Otro de los momentos más divertidos de la entrevista llegó en el momento de las preguntas clásicas del programa. "¡Pregúntale sobre el sexo!" se escuchó gritar a una invitada del público. La invitada se dirigió a esa persona y señaló: "Hay ciertas cosas que él conmigo no puede hacer". Pero el presentador insistió: "¿Quieres que te haga las preguntas clásicas? ¿Nuestra relación actual lo permite?".

"Tú verás... la del sexo a lo mejor no. Y la del dinero... tampoco". Y añadió: "Tengo muchos recursos, me puedes preguntar hasta por Marco Aurelio, de cualquier cosa" respondió eludiendo ambas preguntas.