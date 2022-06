'La Pista musical' es una de las pruebas que más triunfan en 'Pasapalabra'. Los concursantes y los invitados se enfrentar a un juego para adivinar la canción que está sonando gracias a las pistas que le da el presentador. El objetivo del juego es acertar a la primera para conseguir el mayor número de segundos para su equipo.

Una prueba que siempre deja momentos muy divertidos. Esta vez el protagonista fue Poty. El coreógrafo se enfrentaba al actor Canco Rodríguez con la primera pista de Roberto Leal que situaba la canción en 1967 y ponía unos pocos segundos de la melodía. Tanto Poty como Canco le daban al pulsador pero el segundo era más rápido. "Pero no es posible, te juro que no funciona mi aparato. Me voy", decía indignado el coreógrafo mientras se levantaba de la silla y abandonaba el plató del programa.

En ese momento el actor salía corriendo tras él mientras Poty se quejaba. "Que no funcionó mi aparato. Soy el tío más fan de los Beatles desde siempre". "Aquí el truco está en entrenar todas las mañanas" le decía Canco Rodríguez.

"Si eres tan fan y tan buen compañero, échale el brazo por encima y abrázalo mientras suena ‘Penny Lane'", con estas palabras Roberto Leal anunciaba que Canco había ganado la prueba musical. Finalmente, ganador y perdedor se abrazaban mientras cantaban juntos la canción de los Beatles.