Amaia Romero vuelve a los escenarios con nuevo y disco y con motivo de su próxima gira, la cantante visitó 'El Hormiguero' para hablar de su nuestro proyecto y abordar otros temas como su participación en Eurovisión 2018 junto a Alfred García hasta su reciente y esperadísima colaboración con Aitana.

Desde que salieron de la academia no se les había visto trabajando juntas y hace tan solo una semana sorprendieron a sus fans sacando el tema 'La canción que no quiero cantarte' para el disfrute de todos los fans de 'Operación Triunfo'. Fue precisamente hablando sobre este trabajado con su ex compañera de academia cuando hizo una confesión de lo más sorprendente e inesperada.

La cantante habló sobre la ausencia de Aitana en el videoclip y de todas las ideas que surgieron para sustituirla en la pieza audiovisual. "Fue imposible cuadrar las agendas, fue una locura", explicaba Amaia. "El disco tenía que salir en mayo sí o sí porque yo empezaba la gira." En ese momento Pablo Motos le pidió que contará cuales eran los planes para solucionarlo. "Una idea era utilizar a Carlota Corredera y María Patiño haciendo de nosotras dos en un futuro. Hubiese estado bastante guay".

"Tengo la foto, porque al principio cuando lo oyes dices, 'no pegan, se han puesto pedo y lo han dicho'" aseguraba el presentador a la vez que Amaia confesaba que sí existe un parece entre ellas. "Sí que hay parecido. Está muy pensado", recalcó la artista, quien después habló de otra de sus ideas para suplir la ausencia de su compañera. "pensamos en una doble y, una vez saliera el videoclip, nunca admitir que no era Aitana". "Hay una actriz que se llama Lucía Ramos que es exactamente igual", desveló.

Esta sorprendente idea parece haber encantado tanto a Carlota Corredera como a María Patiño. Ambas compartieron el momento en sus redes sociales y la de Vigo incluso se atrevió a mandarle un mensaje a Amaia. "Si tú me dices ven..." escribía en su cuenta de Twitter donde mencionaba a la artista.

Fue incluso un paso más allá compartiendo una publicación en la que pedían que eso ocurrieran con un contundente "y yo". Por lo de pronto eso no ocurrirá ya que el videoclip ya ha salido pero quién sabe si es futuras colaboraciones, las artistas llevan adelanta la idea y vemos a María Patiño y Carlota Corredera interpretando el papel de sus vidas.

Amaia también tuvo tiempo para hablar de su paso por Eurovisión junto a Alfred García, a raíz del reciente triunfo de Chanel Terrero. "Ahora viéndolo con distancia, fue tanta locura lo de 'OT', que de repente fuimos con una canción que no habíamos elegido. Sentí que éramos como marionetas", admitió. "Aprendí muchísimas cosas, porque hicimos muchísimas cosas en muy poco tiempo y coges experiencia, pero fue un poco durillo" terminó diciendo.