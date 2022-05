Carlos Sobera es uno de los rostros más exitosos de Telecinco. El presentador se ha hecho con un hueco en la cadena y triunfa en todos los programas que presenta. Parece tener dominados los focos y el mundo televisivo pero en su última aparición, el miedo le ha jugado muy mala pasada.

El conductor de 'First Dates' fue el último invitado del programa de Cuatro 'Los miedos de...' con el objetivo de poner fin a una pesadilla que le persigue desde hace décadas cuando en un vuelo Bilbao-Sevilla sufrió un ataque de pánico a causa de unas turbulencias a la altura de Guadalajara.

El programa trabaja con una terapia de choque con la que pretendía someter a Sobera a tres intensas pruebas. La primera de ellas, subirse a una montaña rusa. Fue incapaz de hacerlo porque entró en pánico. Por suerte, su mujer Patricia Santamaría estaba ahí para tranquilizarle. "Nadie como mi mujer para entenderme, para calmarme y para cuidarme", confesó Carlos Sobera.

La segunda de las pruebas requería que Sobera se montara en un simulador que calcó a la perfección las turbulencias que se sufren en los vuelos. El balance fue positivo pero insuficiente: "Lo ha hecho bastante bien, pero no desaparecerá su miedo", afirmó el monitor que le acompañó durante el trayecto.

El último reto, y el más determinante, fue subirse a un avión de hélice y con un resultado muy positivo. La experiencia duró más de lo previsto y Sobera salió encantado: "No me he sentido mal, no me he sentido inseguro. Estoy contento porque haya estado unos minutos volando en un ultraligero... ha estado bien. Me lo he pasado bien, además… Ha molado. Al final he sido capaz de montarme".