La mesa de debate de 'El Hormiguero' siempre destapa alguna que otra ampolla y la mayoría de las veces suele ser por las declaraciones o confesiones de Tamara Falcó. La hija de Isabel Presley no suele dejar a nadie indiferente con sus palabras y está vez el afectado ha sido Pablo Motos.

En la tertulia de actualidad el presentador lanzó un tema a raíz de un romance que está dando la vuelta en las redes sociales. "Una pareja de Reino Unido acogió a una refugiada ucraniana y, a los 10 días de tenerla en casa, el hombre se ha fugado con ella. ¿Creéis en el amor a primera vista?", preguntó.

"Las cosas suceden. Te cruzas con alguien y todo salta por los aires" respondía entonces Nuria Roca a lo que su pareja, Juan del Val quiso apuntar "es verdad que creo en el amor a primera vista, pero luego hay que tener cierta coherencia."

♥️ ¿Crees en el amor a primera vista? #InfluencersEH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 26 de mayo de 2022

Una de las hormigas no quiso dejar pasar la oportunidad de dar su opinión y apuntó una teoría. "Como con el idioma no te entiendes bien, te enamoras más, porque no te puedes comunicar del todo. Además, lo que tú comprendes, por lo poco que entiendes, lo adaptas a lo que tú quieres creer".

Una afirmación con la que discrepó Tamara Falcó y que trató de rebatir sacando a la luz una intimidad de Pablo Motos. "Pero eso no puede ser porque, Pablo, ¿tú no tuviste una cita con esa actriz que era como tu pase? Y no os entendisteis", afirmó la aristócrata. Una identidad que ella no quiso desvelar pero sí lo hizo una de las hormigas exclamó que esta actriz fue Jennifer Aniston.

"No me metas en líos", respondió rápidamente Pablo Motos, visiblemente avergonzado por esta revelación. Juan del Val trató de animar al presentador a contar más información sobre esta cita, pero Motos se opuso con un "hasta aquí".