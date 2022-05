Tras el éxito cosechado por el documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', Telecinco no quiso desaprovechar la oportunidad para seguir destapando la cara, hasta ahora desconocida, de la otra parte de la familia Jurado-Mohedano y la cadena apenas tardó un par de meses en anunciar el estreno de una segunda parte.

La continuación del documental empezó a publicitarse como uno de los grandes estrenos del otoño en Mediaset pero todo quedó en eso, en un anuncio. Fueron muchas las teorías que surgieron entorno a este parón pero la que ha sonado con más fuerzas es la que apunta el deseo de la cadena de evitar posibles conflictos con la otra parte de la familia.

Ahora que Rocío Carrasco ha anunciado, por fin, la apertura del polémico museo de Rocío Jurado, 'Sálvame' no ha tardado en reflexionar sobre las reacciones de la familia. Kiko Hernández ha querido ir un poco más allá preguntándole a Rocío si es verdad que Amador Mohedano montaba fiestas en el local destinado para el museo. A lo que María Patiño quiso añadir las irregularidad económicas que se produjeron entorno al espacio.

"Todo eso viene en el docu, el por qué, el cuándo, el cómo...Está explicado punto por punto" apuntaba Rocío Carrasco. "Se habla de todo y se cuenta todo lo que se ha venido diciendo estos años que no es verdad".

Unas confesiones que Jorge Javier ha aprovechado para lanzar un recado a Telecinco. "Escucha una cosa, que echen la docuserie antes de que me vaya de vacaciones porque si no las cosas buenas pasan siempre cuando no estoy", comentaba el presentador.

Todavía no se ha revelado la fecha pero lo que sí queda claro es que las grabaciones ya están en marcha y prometen traer cola.