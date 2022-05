Miguel Ángel Revilla es ya todo un clásico del 'El Hormiguero'. El político es uno de los invitados que más veces ha asistido al programa y siempre que va, regala algún momento. Si por algo se caracterizan sus vistas son por su sinceridad y una vez más, el cántabro se enfrentó a los temas de actualidad sin pelos en la lengua.

Tras hablar sobre la visita del rey emérito, la crisis del CNI o los problemas internos del Gobierno, Revilla participó en la clásica llamada de la tarjeta de 'El hormiguero'. "Todo el mundo me está dando el teléfono para que los llame, para coger tres mil euros", afirmó el político. "Imagínate que después de toda la vida siendo honrado, ahora la fastidias llamando a alguien solo para que se lleve tres mil euros" respondía Pablo Motos.

Una advertencia a la que prestó demasiada atención ya que cuando sacaron el panel con los distintos números entre los que tenía que elegir, el político destacó rápidamente que el prefijo 942 es el de Cantabria. Tras esto, el presentador de 'El hormiguero' fue muy claro con el cántabro: "No, no, señala un número y que no sea de Cantabria", le advirtió. "Lo siento por Cantabria, pero no se puede."

"No me mires como si fuera un asesino. Hoy que me perdone Cantabria, pero vamos a llamar a cualquier sitio de España menos a Cantabria por una cuestión de elegancia", sentenció Pablo Motos."Tres mil euros podrían hacer feliz a una persona de Cantabria", se justificó el político cántabro. "Ya, y a una persona de Cádiz, de Galicia o a esta persona que estamos llamando", respondió el presentador.

Finalmente, la persona que cogió el teléfono respondió bien a la pregunta y ganó la tarjeta del programa de Antena 3. "Este dinero tienes que gastarlo en Cantabria", bromeó el político. "No, eso no es así, el dinero puedes gastarlo donde quieras", terminó diciendo el presentador.