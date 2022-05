Marta López Álamo se ha convertido en un rostro habitual de los platós de Telecinco por su papel como defensora de Kiko Matamoros en 'Supervivientes'. Este lunes acudió a 'Sálvame' para hablar del reality show y de cómo está viviendo la participación de su novio, que esta semana vuelve a estar en la cuerda floja. Sin embargo, cuando el programa se desvió de este tema para rescatar unas imágenes de su pasado, la modelo acabó abandonando el plató.

En concreto, el equipo de 'Sálvame' empezó a emitir unas imágenes sobre un concurso de belleza al que se presentó hace unos años. En ese momento Marta se levantó de su silla para mostrar su malestar con el director, que optó por detener el vídeo en ese mismo instante. La influencer regresó a su asiento para dejar clara su función en el programa: "No quiero hablar de otra cosa que no sea el concurso de mi novio, quiero que se me respete".

"Me cuesta mucho venir a estos programas, lo paso fatal y me pongo nerviosa. No me gusta, lo hago por mi novio", aseguró Marta mientras Jorge Javier Vázquez intentaba averiguar por qué no le gustan las imágenes del mencionado concurso de belleza: "¿Te da vergüenza?".

"Por lo que sea, Jorge. ¿Me podéis respetar? Lo pasé muy mal en esa época", respondió la invitada, que al sentirse presionada por los colaboradores, abandonó el plató entre lágrimas: "Sabía que me ibais a hacer esto".

El presentador fue detrás de ella e intentó convencerla para que regresara al estudio: "A ti esas imágenes te dolerán mucho, pero la gente no las tiene en la retina y no se van a emitir. Si has dicho que no, es que no".

Finalmente accedió a volver pero se negó a hablar de Makoke, que era el siguiente tema de la escaleta: "No voy a entrar en esto. Es lo que he pactado, espero que se me respete y parece que no se me está respetando". "Me encanta dar la mano y que cojan el brazo", ironizó. Más adelante, rechazó participar en la 'Sálvame Fashion Week' y dejó caer que no volverá a 'Sálvame': "Ya sé lo que no tengo que hacer. Entiendo que es vuestro trabajo, pero no me gustan las encerronas".