La visita del rey emérito a España ha traído cola. El ex monarca regresaba el pasado fin de semana para pasar unos días en Sanxenxo con motivo de la regata de InterRías en la que participaba. Una llegada carga de polémica por la poca discreción de Juan Carlos I y la actitud que tuvo con la prensa.

Un comportamiento que muchos no han querido pasar por alto, como fue el caso de Jorge Javier. El presentador de 'Sálvame' se ha despachado a gusto contra el ex monarca y contra la actitud de algunos medios de comunicación. "El hecho de que no se haya condenado de manera unánime la visita del rey, que radios, televisiones y columnistas no se hayan puesto de acuerdo para hacerlo, dice muchísimo más de nuestra moral que de la del mismo rey" comenzaba diciendo.

También ha tenido palabras para esos amigos que recibieron al rey emérito en su casa. "Presumiendo de llevar a un rey corrupto a su casa, que ha defraudado, que ha empleado su cargo para enriquecerse a costa de todos los españoles y sin ninguna vergüenza, para mí no es un motivo de enorgullecerse, sino para tenerlo escondido". "Y pasear a semejante perfil por Sanxenxo, me parece que no es bueno para la ciudad. Es un horror", añadía.

"Este señor ha estafado, es un corrupto y nos ha defraudado. Encima, ¿qué queremos más? ¿Protegerlo? No tiene ningún derecho a estar en este país y a pasearse como lo ha hecho, con toda esa soberbia y esa chulería", argumentó. Unas palabras que no terminaron de convencer a Pipi Estrada que quiso salir en defensa del monarca. "¿No ves nada bueno en este rey, que es historia de esta país? Como Jefe de Estado, hemos podido crecer con él en la libertad, tener una vida agradable".

"Era su trabajo. Que el hecho de llevarse comisiones, eso era un delito. ¡Estamos justificando un delito!" respondía tajante el presentador.