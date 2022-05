La entrevista de Kiko Rivera en 'Sábado Deluxe' está trayendo cola. El hijo de Isabel Pantoja volvió a Telecinco a hablar de sus conflictos familiares que tiene como grandes protagonistas a su madre, su hermana Isa y su prima Anabel.

El dj trató de reencontrarse con su hermana en las inmediaciones de Mediaset pero Chabelita se negó en rotundo y dejó a su hermano plantado cuando trato de acercarse a ella y precisamente sobre este gesto y la reacción de la hija menor de Isabel Pantoja quisieron hablar en 'Viva la vida' aprovechando que su pareja Anuar Beno es un colaborador habitual.

Recreando un poco el momento del no reencuentro, Emma García se llevo un susto que casi le cuesta la tarde al frente de 'Viva la vida'. La presentadora empezó el programa de una manera un tanto accidentada cuando se encontró con Asraf en los exteriores de Telecinco.

"Luego vamos a desvelar, vamos a descifrar palabra por palabra lo que dice. ¿Nos vamos para plató? Que hace muy buen tiempo aquí. Estamos a una temperatura estupenda, pero creo que nos echan en falta", proponía Emma García a su colaborador. La presentadora le abrió la puerta del coche a su compañero tratando de tener un gesto cortes que casi le cuesta un disgusto.

Cuando trataba de entrar por la otra puerta, el coche arrancaba sin ella, lo que provocó que echará a correr detrás del vehículo tropezándose unas cuantas veces con los tacones, haciendo asombrosos equilibrios para no caer al suelo.

"Ay, Dios mío! Que casi me mato, por favor. Estamos en directo, ¿eh? Esto no ha sido ninguna broma. ¿Cómo se os ocurre dejarme ahí, a solas? Mi regidora se ha partido de risa en vez de ayudarme", comentaba entre risas una vez que ya había conseguido subirse al coche.

La presentadora entraba en plató haciendo bromas sobre lo sucedido. "Os tengo que decir que me he retorcido mucho los tobillos en mi vida. Me los he retorcido tanto que me dijeron que tenía los tobillos de chicle. Tengo una gran fortuna porque puedo hacer muchas cosas raras, pero no me pasa nada. Me he pegado un susto que no veas. ¡Todo por tu culpa! Encima que te abro la puerta... ¡La última vez que lo hago!", le decía a Asraf.