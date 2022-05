Un auténtico culebrón televisivo. Así es la vida del 'Clan Pantoja' que no da tregua ni un solo día. Si hace solo una semana el protagonismo lo tenían Isa Pi y su hermano Kiko, con la ruptura total de su relación en el 'Deluxe', ahora la ruleta de la vida ha vuelto a girar para colocar en el centro de las polémicas a la "primísima", Anabel Pantoja.

Y no, no es su paso por 'Supervivientes' lo que la hace ser la diana de todos los cuchicheos, tampoco su amistad "peligrosa" con el Capitán de la Selección española de Esgrima - y su compañero de reallity- Yulen Pereira, sino, de nuevo, su relación con su todavía marido Omar Sánchez.

Anabel entraba en el programa con su relación pendiendo de un fino hilo. La pareja se casaba hace unos pocos meses, en un boda por todo lo alto celebrada en Canarias. Eran una pareja consolidada que llevaba muchos años de relación y que profesaban su amor por todas las redes sociales. De repente, sin que nadie se lo viese venir y por razones un tanto confusas, la pareja anunciaba que se separaba. A partir de ahí cientos de declaraciones cruzadas sobre ruptura definitiva, divorcio, acusaciones de terceras personas y un largo etcétera.

Ambos había dejado, más o menos claro, que ese era el final de su relación. Hasta ahora. 'Supervivientes' es un programa muy duro en el que los concursantes tienen mucho tiempo para pensar en sus cosas, y eso es lo que le ha debido de pasar a la Pantoja. Ayer, en pleno directo, justo después de las nominaciones, Anabel se rompía delante de los espectadores declarando a los cuatro vientos que ama a su marido.

El presentador del reallity, Jorge Javier Vázquez, le preguntaba a Anabel cómo se encontraba, ya que había pasado la semana un poco de bajón. Y en ese momento, Anabel se sinceraba: "Yo me vine con la vida muy desordenada, por no decirte que estaba sola. Aquí me he dado cuenta de lo que yo tenía", comenzaba.

El presentador le preguntaba si sentía arrepentimiento por la decisión que tomó: "Hay días. De lo que más me arrepiento es de haberle hecho daño a Omar. Lo que no sé es lo que me voy a encontrar fuera cuando salga. Espero que él esté bien, que esté feliz y que la vida me dé lo que yo merezca o lo que me tenga preparado".

A esta conversación se añaden una serie de comentarios que la concursante ha ido lanzando a lo largo de la semana. Por ejemplo, cuando confesaba que ya no quiere divorciarse: "Yo no quiero firmar los papeles. Divorcio y todo eso suena a que ya... Adiós", decía.

Minutos más tarde, era su compañera Desy la que le servía como paño de lágrimas: "No sé fuera... Yo tenía una vida perfecta, había conseguido lo mío y de repente a mí se me cruza el cable, me voy de mi casa... Ha sido todo muy fuerte. Lo más bonito que he hecho me lo he cargado. Me he equivocado y no sé cuando salga lo que e voy a encontrar".