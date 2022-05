La mesa de debate de 'El Hormiguero' regresó de nuevo a Antena de la mano de sus colaboradores habituales. Cristina Pardo, Juan del Val, Nuria Roca y Tamara Falcó volvían a poner sobre la mesa los temas de actualidad y como no podía ser de otra forma, la llegada del rey Juan Carlos a España copaba prácticamente todo el espacio. Los tertulianos dieron su opinión de este sonado regreso y por supuesto, con grandes discrepancias entre ellos.

Cristina Pardo fue la encargada de inaugurar el tema a tratar. "Creo que ha sido una llegada de todo menos discreta. Conocemos todo lo que va a hacer el rey Juan Carlos en los próximos días gracias a su amigo, que por supuesto, habrá contado los detalles de su visita bajo autorización del rey".

Una opinión con la que discrepaba por completo Juan del Val. El escritor aseguró que la llegada le ha parecido totalmente "normal" y apuntaba que parece que se busca cualquier detalle para criticar al rey emérito. Una opinión que secundaba Tamara Falcó: "Por primera vez estoy de acuerdo con Juan".

"No ha ido a Zarzuela primero, pero también podía haber ido el rey a recibirle. Si mi madre va a Miami y mis hermanos no la reciben... Me ha parecido una llegada totalmente normal y la Infanta Elena súper cariñosa" apuntaba. "Ha sido muy discreto yéndose a Vigo en vez de a Madrid".

"El rey ha sido absuelto, va a pasar por un montón de críticas y a mí me emociona que esté de vuelta", terminaba diciendo la diseñadora.