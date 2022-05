Mega modifica este fin de semana su programación para ofrecer un especial de 'El chiringuito de jugones'. La tertulia de Josep Pedrerol, siempre pegada a la actualidad deportiva, se emitirá el sábado 21 de mayo a las 00:00 horas con motivo del final de la liga francesa.

En un comunicado, Atresmedia detalla los principales contenidos que se abordarán a lo largo de la noche. La conclusión de la Ligue 1 podría suponer también el final de la etapa de Kylian Mbappé como integrante del PSG. Todo apunta a que anunciará en menos de 48 horas cuál es su decisión final.

El futbolista podría fichar el Real Madrid, pero Josep Pedrerol admitió anoche en 'El chiringuito' que ve "muy díficil" su llegada al club blanco: "Desde hace una semana está aislado, solo, no recibe ni escucha llamadas del Real Madrid. Cuando ven que no reacciona a las llamadas y que el contacto se pierde, se preocupa".

"¿Significa que el sábado dirá que se queda? No lo sé, pero tiene pinta de que el Madrid lo tiene mal", reconoció el presentador: "Si lo anuncia el sábado, lo veo imposible (...) ojalá me equivoque, pero cuento lo que me llega directamente del Real Madrid y son muy pesimistas".

En esta edición especial, además de conocer la última hora sobre el caso Mbappé, los espectadores estarán informados de todos los aspectos que rodean a la competición francesa, con el análisis del amplio equipo de colaboradores del programa.